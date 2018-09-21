Balkondaki bisikleti çaldı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - ADAPAZARI'nda, hırsızın bir evin balkonunda bulunan bisikleti çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay 23 Ağustos tarihinde, Adapazarı Tekeler Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Recep Usta oğluna ait bisikleti balkonda göremeyince güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Recep Usta gündüz vakti gelen hırsızın balkondan bisikleti çaldığını görünce karakola giderek şikayette bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızın çaldığı bisiklete binip gitmesi görüldü.