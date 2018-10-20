Balkonda mahsur kalan kedi kurtuldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL-BURSA,()-BURSA'nın İnegöl İlçesinde bir evin balkonunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmak istenince, ağaca atlayarak kurtuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Şeref Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın dördüncü katındaki balkona çıkan ve 2 gündür burada mahsur olan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sokağa gelen itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracı ile birlikte kedinin bulunduğu balkona çıkınca, itfaiye erinden korkan kedi balkonun yanında bulunan ağaca zıplayarak kurtuldu. Ağaca atlayan kedi gözden kaybolurken itfaiye ekipleri ise geri döndü.