Balkonda çıkan yangın korkuttu

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA’da bir apartmanın 4’üncü katındaki evin balkonunda çıkan yangın korkuttu.

Öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak'ta bulunan bir sitedeki 10 katlı apartmanın 4’üncü katındaki evin balkonunda, henüz nedeni belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 3 itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede alevlere müdahalede bulunup söndürürken, yangın sonrası balkonda bulunan birçok eşya kullanılmaz hale geldi.

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