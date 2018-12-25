Balıklıgöl’de su analizi yapıldı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi tarihi Balıklıgöl havzasını korumak ve geleceğe taşımak adına birçok çalışma ve rutin kontrollerini sürdürüyor. Modern teknolojin getirdiği yenilikler ile 7/24 suyun değerleri gözlemlenirken her gün rutin olarak TS EN 17025 Akreditasyon Belgesi bulunan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında testleri yapılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda Balıklıgöl’de kış mevsiminde yaşanan olası su baskınlarının önüne geçmek amacıyla alt yapı revizyon çalışmaları yapmış alt yapı drenaj ve su tahliye kanalları yenilerek Balıklıgöl için özel arıtma sistemi yapmıştı. Balıklıgöl havzasında incelemelerde bulunarak alanla ilgili tahlil sonuçlarını denetleyen ŞUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kızılelma burada bir açıklamada bulundu.Açıklamasında Kızılelma, “Sosyal medyada çıkan haberlere istinaden Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’nin talimatları ile Balıklıgöl’ün değişik noktalarından numuneler alarak laboratuvarlarımızda tahlillerini yaptırdık. Yapılan tahliller sonucu her hangi bir olumsuzluğun olmadığı sudaki bulanıklığın son günlerde yaşanan aşırı yağışlardan dolayı meydana geldiği görülmüştür. Balıklıların sağlığı ile ilgili bir problemin olmadığı çıkan söylentilerin ve haberlerin asılsız olduğu görülmüştür” şeklinde konuştu.

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