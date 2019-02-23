ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da 'Yazarlar ve Şairlerle Tanışıyorum Projesi' kapsamında öğrenciler kentin simgesi olan balıklıgöl’de kitap okuma etkinliği düzenledi.

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 'Yazarlar ve Şairlerle Tanışıyorum Projesi' ile balıklıgölde kitap okuma etkinliği düzenlendi. Kentin simgesi olan baklıklıgöl’de onlarca öğrenci aynı anda kitap okuması renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. Yaklaşık 1 saat süren etkinliğin sonunda öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Osmangazi Anadolu Lisesinde Edebiyat Öğretmeni Muazzez Güneş Nacar, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir proje yürütüyorum. Bunun için bir yazarımızı ilimize davet ettik. Yazarımız söyleşi ve imza gününe gelecek. Söyleşi ve imza gününe kadar bir takım etkinliklerimiz olacak. Zaten projemizin amacı öğrencilerimize okumayı sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak. Okullumuzun farklı kademelerinden öğrencileri farklı mekanlara götürüp kitap okuyoruz. Sizleri de bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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