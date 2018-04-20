Balıklıgöl'de şehitler için helva dağıtıldı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi, 14-20 Nisan Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında kentin simgesi olan Balıklıgöl'de vatandaşlara helva ikram etti.

14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi kentin simgesi olan Balıklıgöl'de kurulan stantlarda vatandaşlara helva ikramında bulundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantlarda vatandaşlara helva dağıtıp dua isteyen Başkan Nihat Çiftçi, şehitlerin anısına sahip çıkacaklarını ve onların hatıraları olan şehit ailelerine her zaman destek vereceklerini belirtti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Emin Özçınar'da, "Şehitler haftası dolayısıyla vatandaşlarımıza helva ikramını gerçekleştirdik. Bu toprak için canını hiçe sayarak şehit olanları rahmet ve minnetle anıyoruz. " dedi.

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