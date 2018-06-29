Balıklı, sütlü kedi kurtarma operasyonu

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde itfaiye ekibi ile vatandaşlar kanalizasyona düşen yavru kediyi kurtarmak için balık ve süt kullandı, ancak kedi dışarı çıkmadı.

Dün öğle saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Şehit İlyas Paksoy Caddesi'nde kanalizasyona kedi yavrusu düştüğünü gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kanalizasyon girişinde küçük kediyi aradılar ancak bir sonuç alamayınca ayrıldılar. Bir süre sonra vatandaşların 'Kediyi gördük' diye ihbarda bulunması üzerine itfaiye ekipleri tekrar olay yerine gitti ancak yine de bir sonuç alamadı.

SÜT VE BALIK KULLANDILAR

Olay yerinden ayrılan itfaiye ekipleri, akşam saatlerinde gelen 3'üncü ihbar üzerine tekrar olay yerine gitti. Ssesi gelen ancak kendisi görünmeyen yavru kediyi kurtarmak için ekipler çalışma yaparken, bu sıra bir vatandaş kanalizasyon girişine süt döktü. Bekledikleri kedi gelmeyince başka birisi de evinden balık getirdi. İpe bağlanan balık kanalizasyona sarkıtıldı ancak kedi balığa da gelmedi.

Zaman zaman sesi duyulan ancak balık ve süte de gelmeyen kedi tüm çabalara rağmen bulunduğu yerden çıkarılmadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri arama çalışmalarını sonlandırarak mahalleden ayrıldı: Mahalle sakinlerinden Duran Yağbasan, "3 defa itfaiyeyi çağırdık ancak bir sonuç alamadık. Kedi burada ama çıkmıyor" dedi.



FOTOĞRAFLI