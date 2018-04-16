Balıkesir’de haşereye karşı etkin mücadele yürütülüyor

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayında başlattığı haşereyle mücadele çalışmaları kapsamında, 15 bin 737 sivrisinek lavra, 81 bin 127 kanal sisleme ve cami, okul gibi kamuya ait alanlarda 3 bin 716 kapalı alanda ilaçlama uygulamaları gerçekleştirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, 66 araç, 40 Pulvarizatörlü ULV, 26 Kanal Sisleme, 20 Mist Blower, 180 destek ekipmanı, insansız havadan ilaçlama aracı ve amfibik arazi aracı ile çalışmalarını sürdürüyor. 24 saat aralıksız devam eden ilaçlama çalışmalarına, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından eğitim almış 170 sertifikalı personel katılıyor.

'BALIKESİR’DE RAHAT BİR YAZ SEZONU HEDEFLİYORUZ'

İl genelinde haşere ile mücadelenin devam ettiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, tüm haşerelerin kökünü kurutacaklarını açıkladı. Kafaoğlu, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca İl genelinde 20 İlçede yürütülen haşere mücadele çalışmaları için Balıkesirlilerin huzurunu bozacak olan haşere ile ciddi bir mücadelenin içinde olduklarını dile getirdi.

Balıkesirlilerin ve Balıkesir’e gelen turistlerin rahat bir yaz sezonu geçirmelerini istediklerini ifade eden Başkan Kafaoğlu, “Bu kapsamda; sivrisinek üreme kaynakları olan durgun sular, foseptikler, rögarlar, inşaat bodrum suları, dere yatakları, bataklıklar, sazlık alanlar ve süs havuzlarının insan ve çevre sağlığı açısından güvenli olan doğal larvasitlerle ilaçlanmasının yanında, karasineklerin üreme ve konaklama noktaları olan gübrelikler, çöp konteynerleri ve çöp depolama alanlarında yıl boyunca rutin program kapsamında mücadele gerçekleştiriliyor. İlaçlamaların etkin, sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yapılması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği ve Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılan insektisitlerin kullanılması ise dikkat çeken bir diğer önemli unsur” diye konuştu.

İlaçlama çalışmalarının hem karadan, hemde havadan sürdürüldüğünü söyleyen Kafaoğlu, "Sazlık ve bataklık alanlarda, hem karada, hem de suda hareket özelliğine sahip Amfibik Arazi Aracı, kara ve sudan uygulama yapılmasıyla ilgili problem teşkil eden Edremit Dalyan Bölgesi, Ayvalık Bölgesi ve Erdek Düzler Sahil Bölgesinde ise yaz sezonu boyunca insansız hava aracı kullanılarak mücadeleye devam ediliyor” dedi.

Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, çalışmaların bilimsel veriler üzerinden yürütüldüğünü de kaydetti.

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

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