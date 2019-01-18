Balıkesir’de etkili olan yağışlar Manyas Gölü’nü taşırdı

BALIKESİR’in Manyas ilçesinde etkili olan son yağışlar nedeniyle Manyas Gölü kıyısında su taşkını meydana geldi. Taşkınla birlikte göl kenarında bulunan Kocagöl, Hamamlı, Akçaova ve Salur Mahalleleri’nde yaklaşık 10 bin dekar ekili alan zarar gördü.

Balıkesir’de etkili olan yağışlar, Manyas’ta bulunan sulama ve drenaj kanallarının taşmasına neden oldu. Taşkın nedeniyle Kocagöl, Hamamlı, Akçaova ve Salur mahallelerinde yaklaşık 10 bin dekar ekili alan su altında kaldı. Devlet Su İşleri tarafından Hamamlı Köyü’ndeki drenaj kanallarında bulunan ve kanaldaki suyu göle aktaran üç adet pompanın yetersiz kaldığını açıklayan çiftçiler,pompa sayısının arttırılmasını istedi. Kocaöl Mahallesi’nden Sezai Çetin, kışlık olarak ektiği buğday, yulaf ve arpaların su altında kaldığını, zararlarının büyük olduğunu söylerlerken, devletten hasar tesbiti yaptırarak kendilerine yardımcı olmalarını isteyip, ‘’Yağışların çok olduğu yıllarda biz bu taşkınları hep yaşıyoruz,DSİ kanallardaki suyu boşaltması için üç olan motopomp sayısını arttırsın,emeğimizde,ürünlerimiz de heba oldu" dedi.

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