Balıkesir Üniversitesi Rektörlük Kupası, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun

BALIKESİR Üniversitesi Rektörlük Kupası'nda, Burhaniye ilçesindeki Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Futbol Takımı şampiyon oldu.

Havuz başında düzenlenen kutlamaya Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan İlban ve Müdür Yardımcısı Dr. Muammer Bezirgan da katıldı. Balıkesir’de düzenlenen Rektörlük Kupası karşılaşmalarında, 16 takım arasında birinci olan futbol takımı büyük coşku yaşadı. Kupayı kaldıran üniversiteli sporcular, davul klarnet eşliğinde oyunlar oynadı. Kutlamanın sonunda takım kaptanı Batuhan Önal’ın, arkadaşları tarafından havuza atılması da kutlamalara damgasını vurdu.

Başarılı sporcuları kutlayan Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan İlban, “Balıkesir Üniversitesi Rektörlük Kupası, 2017-2018 eğitim öğretim yılında bir çok branşta gerçekleşti. Futbolda da Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu olarak bu yıl şampiyon olduk. 40 bin öğrencisi, 11 tane fakültesi, 13 tane meslek yüksekokulu, 5 tane yüksek okulu olan Balıkesir Üniversitesi'nde 2011 yılından beri sürekli mücadele verdiğimiz, bundan önce, üçüncülük elde ettiğimiz fakat finale kalamadığımız, fakat ilk kaldığımız finalde de şampiyon olduğumuz bir yıl yaşadık. Tüm öğrencilerim, akademik personelim ve idari personelim adına futbol takımını kutluyorum” dedi.

Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), ()

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