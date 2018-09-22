Balıkesir İtfaiyesi, 8 ayda 6 bin 245 olaya müdahale etti

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, 2018 yılı Ağustos ayına kadar 6 bin 245 olaya müdahalede bulunduklarını söyledi. Yılmaz, bu müdahalelerde binin üzerinde insan, bin 200’ün üzerinde ise canlının kurtarıldığını açıkladı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Halil Yılmaz, beraberinde birim müdürleri ve itfaiye şefiyle birlikte 24 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan İtfaiye Haftası nedeniyle basın toplantısı düzenledi. İtfaiye Daire Başkanlığı hizmet binasındaki toplantıda kurum olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Halil Yılmaz, müdahalenin ötesinde eğitim ve önleyici hizmetlere büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Ağustos ayına kadar 6 bin 245 olaya müdahalede bulunduklarını belirten Yılmaz, "Bunun 4 bin 41 yangın, bin 557 kurtarma, 445 trafik kazası, 157 su baskını, 45 sualtı ve su üstü arama kurtarma olayı" dedi.İTFAİYE BİN KİŞİNİN HAYATINI KURTARDIİtfaiye ihbar hattının da 112 Acil Yardım ve Kurtarma Merkezi’ne bağlandığını söyleyen Yılmaz, 2018 yılında şu ana kadar 245 asılsız ihbar aldıklarını ifade etti. Asılsız ihbar sayısının her geçen gün azaldığına dikkat çeken Yılmaz, "Müdahale ettiğimiz 4 bin 41 yangınımızın içerisinde ikametgah olarak karşılaştığımız yangın sayımız 272, araç yangını 211, kırsal yangınları var. Bölgemizde bunlarda ot yangınından tutun ormanda gelişen hadiseler olsun, toplamda bin 390 olayımız var. Çatı yangını 39, çöp yangını bu yaz çok uğraşımız oldu, ama etrafa zarar vermeden kontrol altında tuttuk. Önemli olduğu için paylaşmak istiyorum. Bu olaylarda trafik kazası ve yangın olmak üzere toplamda bin 4 vatandaşımız, bin 249 da canlı sağ olarak kurtarılmıştır. Ağırlıklı olarak trafik kazasıdır. Canlı dediğimiz ise kedi, köpek ve kuş gibi hayvanlardır” diye konuştu.Bugüne kadar itfaiye olarak 482 kurum ve kuruluşta 50 bin 299 kişiye eğitim verdiklerini söyleyen Yılmaz, yıl sonuna kadar bu sayıyı 112 bine çıkarma hedefleri olduğunu belirtti.SAHİLLERDE 79 KİŞİ BOĞULMAKTAN KURTARILDIBalıkesir’in önemli bir kıyı ve deniz alanlarına sahip olduğunu söyleyen Yılmaz, bu bağlamda Balıkesir itfaiyenin cankurtaranlarının özellikle Edremit körfezi bölgesindeki sahillerde denizde boğulmak üzere olan 79 vatandaşı kurtardığını açıkladı. Yılmaz, “Cankurtaran hizmetimiz vatandaşta memnuniyet oluşturdu. Bu yaz sezonunda hem Körfez, hem Güney Marmara bölgesinde aldığımız tedbirler ve organizasyonumuzla şu anki verilere göre 79 vatandaşımız boğulmaktan veya su kazalarından kurtarılmıştır. Bu hizmetimizin de ayrı bir anlamı vardır bizim için" şeklinde konuştu.Yılmaz, toplantının sonunda 24-30 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan İtfaiye Haftası programıyla ilgili bilgiler verdi.

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