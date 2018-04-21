Balıkesir Gönen Mirciler MTAL ilk mezunlarını verdi

BALIKESİR Gönen Mirciler MTAL ilk mezunlarını verdi. 2017/2018 öğretim döneminde mezun olan 90 öğrenci diplomalarını aldı.

Okul Müdürü Nedim Kurt, 2014 yılında Türkiye genelinde bütün meslek liselerinin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne dönüştürülmesinden sonra MTAL olarak ilk mezunları verdiklerini belirterek, “Yiyecek, İçecek, Konaklama ve Seyahat hizmetleri alanında 28, Muhasebe ve Finansman, Büro Yönetimi ve Bilişim Teknolojileri alanında 62 olmak üzere toplam 90 öğrencimiz mezun oldu. Lise yılları tatlı bir anı olarak geride kalırken asıl zorlu ve bütünlemesi olmayan hayat sınavında başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

Mezun olan öğrencilerden Elif Aslan’ın konuşmasından sonra bayrak devir teslimi yapıldı, öğrencilerden Şirin Sarık veda şiiri okudu. Öğrencilerin öğretmenlere çiçek vermesinden sonra okul birincisi 12. sınıf Muhasebe sınıfından Yusuf Durmuş'a Belediye Başkan Vekili Süleyman Dökmek plaket ve çiçek verdi. Başarılı öğrencilere plaket ve çiçek verildikten sonra diplomalar verildi. Öğrenciler de keplerini havaya atarak 4 yıl sonra gelen mutluluğu paylaştılar.