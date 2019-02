Balıkesir genelinde Kan bağışında Bandırma ilk sırada

Ümit BABACAN/BANDIRMA(Balıkesir),() - KIZILAY Uzmanı Murat Reyhan, Bandırma’nın Balıkesir’in ilçeleri arasında en çok ünite kan bağışlayan ilçesi olduğunu belirtti.

Kızılay Murat Reyhan, Bandırmalı vatandaşlara kan bağışına verdikleri destek için teşekkür ederek Bandırma’nın kan bağışında, Edremit ile beraber başı çektiğini, küçük bir farkla da ilk sırada bulunduğunu ifade etti. Reyhan, ‘’Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır” diyerek bir kez daha herkesi kan bağışlamaya davet etti. Reyhan sözlerini şöyle sürdürdü, “Bandırma, Balıkesir’in ilçeleri arasında çok fazla önem arz eden bir ilçemiz. Bandırma’yı ziyaretlerimizde, her seferinde ortalama 70-80 ünite kan bağışı alıyoruz. Bu sebepten dolayı da Bandırmalılara teşekkür ediyoruz. Her etkinliğimiz Bandırma’da çok yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Biz her zaman kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır diyoruz. Hastanelerde yatan ve tedavi gören vatandaşlarımızın düzenli olarak kan nakline ihtiyacı oluyor. Bu yüzden kan bağışı düzenli olarak alınması gereken bir işlemdir. Bandırma, kan bağışında geçtiğimiz yıldan bu yana Balıkesir’in ilçelerinde birinci sırada bulunuyor. Balıkesir’in ilçeleri arasında en fazla kan bağış aldığımız ilçe Bandırma’dır.”

