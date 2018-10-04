Balıkesir Devlet Hastanesi Korosu, yaşlılara konser verdi

BALIKESİR Devlet Hastanesi Türk Müziği Korosu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Balıkesir Huzurevi’nde konser verdi.

Aralarında, Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor İlyas Yıldıran’ın da bulunduğu, ambulans şoföründen, hizmetlisine, hemşiresinden sekreterine, hastane personeli tarafından oluşturulan koro, yaşlılara müzik ziyafeti çekti, Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Başhekim Dr. Yıldıran, 4 ay önce kurulan Devlet Hastanesi Türk Müziği Korosu’nun geçtiğimiz ay Balıkesir Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ‘nde şizofren hastalarına konser verdiğini belirterek, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1990 yılında, 1 Ekim’i Dünya Yaşlılar Günü ilan etmişti. Biz de bu nedenle, Balıkesir Devlet Hastanesi Korosu olarak, Balıkesir Huzurevi sakinleri ile birlikte olmak istedik ve mini bir konser verdik. Yaşlılara bir katkımız olsun istedik, yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik. Bu nedenle bir konser aktivitemiz oldu. Huzurevinde kalan insanların biraz gönüllerini almak, yalnız olmadıklarını hissettirmek için bir program yaptık. Güzel bir konser gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Vesile olan herkese teşekkür ederiz. Önümüzdeki ay, yetim çocuklarımız için de bir konser vereceğiz” dedi.

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

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