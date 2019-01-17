Balıkesir'den Derik'teki öğrencilere kırtasiye ve giysi

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesindeki Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından Mardin'in Derik ilçesindeki öğrencilere 47 koli kırtasiye ve giysi gönderildi.

Derik ilçesine bağlı Beşbudak mahallesine bağlı Direkli mezrasındaki Hacı Ahmet Irmak İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere, Burhaniye ilçesinden giysi ve kırtasiye yardımı yapıldı. Burhaniye Şehit Yılmaz Kobak İlkokul'undaki öğretmen ve öğrencilerin topladığı 47 koli kırtasiye ve giysi, Derik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman'ın katılımıyla öğrencilere dağıtıldı.

Kardeş okul projesi kapsamında Burhaniye'den Derikli öğrenciler için giysi ve kırtasiye desteği yapıldığını anlatan Derik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, Şehit Yılmaz Kobak İlkokul'undaki öğrenci ve öğretmenlere teşekkürler etti.

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