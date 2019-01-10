Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gazetecilere yemek verdi

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında, 20 ilçedeki basın mensuplarını düzenlediği yemekte bir araya getirdi.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu tarafından Öğretmen Evi’nde verilen yemeğe, Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı AK Partili Hasan Avcı, belediye meclis üyeleri, yerel gazetelerin imtiyaz sahipleri ve basın mensupları katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu, gazetecilerin gününü kutladı.Basının 4'üncü kuvvet olarak adlandırılmasına rağmen, bazı zamanlar 1'inci kuvvet olduğunu söyleyen Başkan Kafaoğlu, “Basın toplumu doğru bilgilendirmekle görevli. Vatandaşa doğru haberleri aktarmak için gece gündüz koşuyorsunuz. 7 Kasım 2017 tarihinden bu yana Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürütüyorum. Sizlerle beraber olmaktan, sizlerle beraber çalışmaktan büyük bir zevk ve onur duydum. Halkımızın hizmetindeyiz, Balıkesir’e sevdamız var. Balıkesir için taş üstüne taş koymaya gayret ediyoruz. Görevimizi ilk günkü aşkla, heyecanla yapmaya devam edeceğiz. 31 Mart seçimlerinde adayımız yol arkadaşımız kardeşimiz Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz. Onun başarılı olması için hep beraber yine ayak basmadık yer, sıkılmadık el, dokunmadık gönül bırakmayacağız inşallah” dedi.

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