Balıkçılara su ürünleri mevzuatı eğitimi

KIRKLARELİ’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde faaliyet gösteren balıkçılara yönelik Tarım ve Orman Müdürlüğünce 'Su Ürünleri Mevzuatı' toplantısı düzenlendi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Birol Yılmazer’in toplantıda paylaşmış olduğu güncel bilgiler, Veteriner Hekim Pınar Öz’ün hazırlamış olduğu sunuda detaylandırıldı. Toplantının son bölümünde balıkçılardan gelen sorular yanıtlanarak merak etmiş oldukları konular hakkında gerekli açıklamalar yapıldı. Toplantıya katılan balıkçılar, Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün düzenlediği toplantının kendileri için çok faydalı geçtiğini belirtti.