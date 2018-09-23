Balık avı turnuvasında 93 kilo 800 graklık orkinos yakalandı ve denize bırakıldı

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, Güney Africa Cape Town ve Monaco'dan teknelerin de katılımıyla düzenlenen açık deniz sportif balık avı turnuvası, av tutkunlarını bir araya getirdi. İş dünyasından bir çok ünlü isminde katıldığı turnuvanın illk gününde 93 kilo 800 gram gelen orkinosu yakalayan Bülent Akgerman, Levent Akgerman, Ufuk Atakan Demir, Mehmet Sart ve Kemal Karaca'dan oluşan 'Blue Riband' teknesi ekibi birinciliği elde etti.

Seferihisar Belediyesi'nin desteğiyle, Teos Marina'nın evsahipliğinde bu yıl 3'üncü kez düzenlenen açık deniz sportif balık avı turnuvasında 53 teknenin katıldığı yarışlar, dün (Cumartesi) saat 07.00'de Sığacık Mahallesi'nden demir almasıyla başladı. Açık deniz sportif balık avının Türkiye'deki duayenlerinden Murat İyriboz ile Elvio Pennetti tarafından organize edilen turnuva, üçüncü yılında da doğa, deniz, macera tutkunu işadamı ve balık avı meraklılarının buluşma noktası oldu. İş dünyasının tanınınmış simaları İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Gökhan Çarmıklı, Erhan Görücüoğlu, Bülent Akgerman ve Turgut Konukoğlu'nun da en büyük balığı yakalamak için yarıştığı turnuvaya Güney Africa Cape Town ve Monaco'dan da iki tekne katıldı.

2,5 SAATLİK MÜCADELENİN GALİBİ BALIK OLDU

Saat 09.00'da ilk balığın oltaya takıldığının telsizden anons edilmesi, ekiplerde bereketli bir av beklentisine neden oldu. Fakat rüzgarın sürekli yön değiştirerek, karayelden lodosa, poyrazdan ve kıbleye dönmesiyle balıklar yemlere basmadı. Saat 14.00'e kadar oltalarda 'tık' yoktu. Bu saatten sonra bir kıpırdanma oldu. Telsiz anonsundan bir ekibin oltasına hayli büyük bir balığın takıldığı duyuldu. Diğer üç tekneden de balık haberi, karada bekleyen meraklıları heyecanlandırdı. Bu üç balık teknelere alınırken, en büyük balığın 2,5 saat süren uğraş sonrasında oltadan kurtulması, esen fırtına heyecanını söndürdü.

İLK GÜNÜN EN BÜYÜĞÜ 93 KİLO 800 GR'LIK MAVİ KANAT ORKİNOS

Oldukça durgun bir hava ve sakin bir denizde gerçekleşen ilk gün yarışlarında tekneler toplam dört balıkla karaya gelirken, 'Yakala ve Bırak' kategorisinde ise iki balık denize sağlıklı bir şekilde iade edildi. Yakalanan 4 balık tartıda toplam 312 kilo 300 gram çekerken, ilk günün galibi 93 kilo 800 gram gelen orkinosu yakalayan Bülent Akgerman, Levent Akgerman, Ufuk Atakan Demir, Mehmet Sart ve Kemal Karaca'dan oluşan 'Blue Riband' teknesi ekibi oldu.

Eyüp Necimoğlu, Kazın Tınas, Uğur Pirinççioğlu, Bora Pehlivanlar, Abidin Necimoğlu'dan oluşan 'Camelot' teknesi ekibi yakaladıkları 78 kiloluk

orkinos ilk gün sıralamasında ikinciliği elde etti. Emre Yörek, Erman Ayaydın, Övünç Irmak, Ömer Halit Karaosman ve Tolga Eriş'ten oluşan 'Narwhal' teknesi ekibi 76 kile 200 gram'lık orkinos ile üçüncü sırada yer alırken, Mark Benmayor, Tolga Barış Akkaya, Cihan Cep, Emrah Erdoğ, Bahadır Tonguç, Süleyman Türkay ve Berent Akdemir'den oluşan 'Blue Camelot' teknesi ekibi de 64 kilogram 300 gram gelen orkinos ile günü dördüncülükle kapadı.

ŞAMPİYONLAR BUGÜN BELİRLENECEK

Turnuvanın son günü olan bugün tekneler saat 07.00'de yeniden denize açıldı. Saat 16.00'ya kadar en büyük balığı yakalamak için mücadele verecek ekiplerin yakalayacakları balıklar saat 17.00'de tartıya çıkacak. 2 saat sonra da hakem kararlarının açıklanmasının ve olası itirazların değerlendirilmesinin ardından saat 19.30'da ödül töreni yapılalacak. İki gün boyunca tutulan balıkların ikram edileceği kutlama yemeği ile turnuva sona erecek.

SEFERİHİSAR (İzmir), ()

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