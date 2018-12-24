BALEV Beyaz Ödüller sahiplerini buldu

BORNOVA Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı'nın (BALEV) bu yıl 22'ncisi düzenlediği yılsonu balosunda geleneksel 'Beyaz Ödülleri' de sahiplerini buldu.
2018 Beyaz Yorum Ödülü Yeni Zelanda Fahri Başkonsolosu, dünyada en büyük Atatürk abidesinin (8 metre yüksekliğinde) Wellington'da yapılmasında rolü olan, son 10 yıldır sanatsal yaşamını Yeni Zelanda da sürdüren 1965 mezunu Nejat Kavvas'a verildi. Beyaz Yatırım Ödülü, Türkiye'de ilk e-kitap okuyucu cihazı piyasaya sunan ve 2011'de e-kitap sitesini açan, Türkiye'ye ilk 3G'li Android tableti, ilk akıllı telefonunu piyasaya sunan, '2018 Türkiye'nin Kadın Girişimcisi' seçilen 2000 mezunu Sezen Sungur Saral'a, 2018 Beyaz Düşünce Ödülü, 1976 mezunu Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı'ya verildi. 2018 Beyaz Yaşam Ödülü'ne layık görülen Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu Üyesi, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Giraud Koç'a verilde ancak Koç törene katılamadı.
BALEV gönüllülerine İzmirli tasarımcı Arzu Şimşek tarafından hazırlanan özel plaketler verildi.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
Fotoğraf Parametresi:BALEVep
01)Ediz Ulusoy, Hüseyin Avni Botsalı, Sezen Sungur Saral, Nejat Kavvas, İsmet Demirağ
02)Çiğdem -Emin Özmen
03)Esen Erkan-Mede Deniz Bektur
04)Aylin Çukur, Elif Bahçıvanoğlu, Oğuzhan Ünal
05)Esin Atlı- Tülay Adalı
06)Bahadır- Yeşim Elmacı
07)Sinan- Ceylan Yücel, Ruhi - Nur Dede
08)Emre Tunar, Nilgün Dağgeçen
09) Wendy Diamond, Barış Zafer Öner, Hande Unan Öner
10)İdil- Ahmet Yiğitbaşı
11)Nezih - Seda Öztüre
12)Arzu Şimşek
13)Cansu Balcı- Ufuk Yaman
14)Zeynep Doğan
15)Sena Nomak- Tolga Genç
16)Figen- Atilla Damlacık
17)Nazan- Behzat Balay
18)Hakan- Lütfiye Kanıt
19)Üzeyir- Ferim Günenç
20)Ayşe Deniz Gökçin, Tuğçe Püren Erkan
21)Yüksel Gürüz
22)Elif Donduran
23)Pelin Yılmaz