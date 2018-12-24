BALEV Beyaz Ödüller sahiplerini buldu

BORNOVA Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı'nın (BALEV) bu yıl 22'ncisi düzenlediği yılsonu balosunda geleneksel 'Beyaz Ödülleri' de sahiplerini buldu.

2018 Beyaz Yorum Ödülü Yeni Zelanda Fahri Başkonsolosu, dünyada en büyük Atatürk abidesinin (8 metre yüksekliğinde) Wellington'da yapılmasında rolü olan, son 10 yıldır sanatsal yaşamını Yeni Zelanda da sürdüren 1965 mezunu Nejat Kavvas'a verildi. Beyaz Yatırım Ödülü, Türkiye'de ilk e-kitap okuyucu cihazı piyasaya sunan ve 2011'de e-kitap sitesini açan, Türkiye'ye ilk 3G'li Android tableti, ilk akıllı telefonunu piyasaya sunan, '2018 Türkiye'nin Kadın Girişimcisi' seçilen 2000 mezunu Sezen Sungur Saral'a, 2018 Beyaz Düşünce Ödülü, 1976 mezunu Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı'ya verildi. 2018 Beyaz Yaşam Ödülü'ne layık görülen Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu Üyesi, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Giraud Koç'a verilde ancak Koç törene katılamadı.

BALEV gönüllülerine İzmirli tasarımcı Arzu Şimşek tarafından hazırlanan özel plaketler verildi.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

Fotoğraf Parametresi:BALEVep

01)Ediz Ulusoy, Hüseyin Avni Botsalı, Sezen Sungur Saral, Nejat Kavvas, İsmet Demirağ

02)Çiğdem -Emin Özmen

03)Esen Erkan-Mede Deniz Bektur

04)Aylin Çukur, Elif Bahçıvanoğlu, Oğuzhan Ünal

05)Esin Atlı- Tülay Adalı

06)Bahadır- Yeşim Elmacı

07)Sinan- Ceylan Yücel, Ruhi - Nur Dede

08)Emre Tunar, Nilgün Dağgeçen

09) Wendy Diamond, Barış Zafer Öner, Hande Unan Öner

10)İdil- Ahmet Yiğitbaşı

11)Nezih - Seda Öztüre

12)Arzu Şimşek

13)Cansu Balcı- Ufuk Yaman

14)Zeynep Doğan

15)Sena Nomak- Tolga Genç

16)Figen- Atilla Damlacık

17)Nazan- Behzat Balay

18)Hakan- Lütfiye Kanıt

19)Üzeyir- Ferim Günenç

20)Ayşe Deniz Gökçin, Tuğçe Püren Erkan

21)Yüksel Gürüz

22)Elif Donduran

23)Pelin Yılmaz