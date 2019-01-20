'Balenin Yıldızları' büyüledi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), 'Balenin Yıldızları Gala Gecesi'yle Antalyalı sanatseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı. Esere ilgi yoğun olunca salonda oturacak boş koltuk kalmadı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde, şef Bujor Hoinic'in yönetimindeki Antalya DOB Orkestrası eşliğinde ilk defa gerçekleştirilen galada Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya devlet opera ve balesi sanatçıları, müzikleri Çaykovski, A. Adam, A. Barlog ve A. Marquez'e, koreografileri ise M. Petipa, L. Ivanov, J. Coralli, J. Perrot, Mehmet Balkan, Armağan Davran ile Volkan Ersoy'a ait bale repertuarının en seçkin eserlerinden sevilen ve ünlü bölümleri sahneye taşıdı.

İLK PERDEDE 4 AYRI BALE ESERİ

Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konulan iki perdelik gecenin birinci perdesinde ilk olarak 'Romeo ve Juliet Balesi'yle Antalya DOB solist dansçıları Iaroslava Volkova- Tolga Burçak sahne aldı. Ardından 'Fındıkkıran Balesi'yle Ankara DOB solist dansçıları Sultan Menteşe- İlhan Durgut, 'Giselle Balesi'yle Ankara DOB solist dansçıları Özge Başaran- İbrahim Eren Keleş sahne alırken, Antalya DOB solist dansçıları Bengü Altunkaş- Tolga Burçak ile Antalya DOB dansçıları 'Fındıkkıran Balesi'yle ilk perdenin kapanışını yaptı.

KUĞU GÖLÜ-DONKİŞOT BALESİ

Işık tasarımı Mustafa Eski'ye ait gecenin ikinci perdesi, Antalya DOB solist dansçıları Iaroslava Volkova- Tolga Burçak ile Antalya DOB dansçılarının sahne aldığı ve iki sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen 'Kuğu Gölü Balesi'yle başladı. Ardından 'Le Corsaire Balesi'yle Mersin DOB solist dansçıları Obengül Polen Gezmiş- Burak Serkan Cebeci, 'Romeo ve Juliet Balesi'yle İzmir DOB solist dansçıları Sülün Duyulur- Ahmet Doruk Demirdirek, 'Don Kişot Balesi'yle İstanbul DOB solist dansçıları Büşra Ay- Erhan Güzel sahne aldı.

KAPANIŞI 'DANZON' BALESİ YAPTI

Gecenin kapanışı ise Antalya DOB solist dansçıları Esra Taner- Tolga Burçak, Selin Berkmen- Evren İskender- Öykü Ertürk- Okan Ünal- Seda Manaz- Umut Çaltekin- BengüAltunkaş- Volkan Altunel'in sahne aldığı, 2016 yılında Antalya'da prömiyeri gerçekleştirilen ve sanatseverlerin beğenisi kazanan 'Danzon' eseriyle gerçekleşti.

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