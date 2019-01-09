'Balenin Yıldızları' Antalya'da buluşuyor

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - BEŞ devlet opera ve balesi sanatçıları, Antalya'da muhteşem bir gösteride bir araya geliyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 19 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Antalyalı sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Şef Bujor Hoinic yönetimindeki Antalya DOB Orkestrası eşliğinde ilk defa gerçekleştirilecek 'Balenin Yıldızları Gala Gecesi'nde Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya devlet opera ve balesi sanatçıları, müzikleri Çaykovski, A. Adam, A. Barlog ve A. Marquez'e, koreografileri ise M. Petipa, L. Ivanov, J. Coralli, J. Perrot, Mehmet Balkan, Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait bale repertuvarının en seçkin eserlerinden sevilen ve ünlü bölümleri sahneye taşıyacak.

Ayşe Fidanlık tarafından sahneye koyulan iki perdelik gösterinin ilk perdesinde Romeo ve Juliet balesi ile Antalya DOB solist dansçıları Iaroslava Volkova ve Tolga Burçak sahne alacak. Ardından Fındıkkıran balesi ile Ankara DOB solist dansçıları Sultan Menteşe ve İlhan Durgut, Giselle balesi ile Ankara DOB solist dansçıları Özge Başaran ve İbrahim Eren Keleş sahne alırken, Antalya DOB solist dansçıları Bengü Altunkaş ve Tolga Burçak ile Antalya DOB dansçıları Fındıkkıran balesi ile ilk perdenin kapanışını yapacak.

Işık tasarımı Mustafa Eski'ye ait olan gecenin ikinci perdesi, Antalya DOB solist dansçıları Iaroslava Volkova ve Tolga Burçak ile Antalya DOB dansçılarının sahne alacağı ve iki sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen Kuğu Gölü balesi ile başlayacak. Ardından Le Corsaire balesi ile Mersin DOB solist dansçıları Obengül Polen Gezmiş ve Burak Serkan Cebeci, Romeo ve Juliet balesi ile İzmir DOB solist dansçıları Sülün Duyulur ve Ahmet Doruk Demirdirek, Don Kişot balesi ile İstanbul DOB solist dansçıları Büşra Ay ve Erhan Güzel sahne alacak. Gecenin kapanışı ise Antalya DOB solist dansçıları Esra Taner, Tolga Burçak, Selin Berkmen, Evren İskender, Öykü Ertürk, Okan Ünal, Seda Manaz, Umut Çaltekin, Bengü Altunkaş ve Volkan Altunel'in sahne alacağı, 2016 yılında Antalya'da prömiyeri gerçekleştirilen ve sanatseverlerin beğenisi kazanan Danzon eseri ile gerçekleştirilecek.

Fiyatları 10, 30 ve 40 TL arasında değişen eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilir.

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