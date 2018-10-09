Balâ’da TOKİ konutları kuraları çekildi

Birol KARAKILIÇ/BALÂ (Ankara), () – BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ankara’nın Balâ ilçesi Şentepe Mahallesi’nde yapılan 137 konut için kura çekimi gerçekleştirildi.

​TOKİ tarafından Şentepe Mahallesi’nde yapılan 2+1 ve 3+1 konutlarının kura çekimi Balâ Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kura çekimine Balâ Belediye Başkanı Arif Kaplan da katıldı. Konutların tamamının satıldığı ve gelen yoğun talep üzerine ek talep açıldığını belirten Başkan Kaplan, TOKİ ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Yılsonuna kadar konutların hak sahiplerine teslim edileceğini ifade eden Başkan Kaplan, “Yoğun bir talep ile karşılaştık. Üyelerimiz hariç 900’ün üzerinde hemşerimiz tarafından ek üyelik başvurusu talebi oldu. Ancak inşaatına başlanılan konutların tamamı satıldığı için yeni başvurulara cevap veremiyoruz. İlçe merkezi Kartaltepe Mahallesi’nde yeni bir etap açmak için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. TOKİ ile şartlar sağlandığı takdirde Kartaltepe Mahallesi konutlarının temelini de 2018 yılı içerisinde atabiliriz. Şentepe Mahallesi’nde başlanılan 137 adet konutlar hak sahipleri olan üyelerimize 2018 yılı sonlarına doğru teslimleri yapılacak. TOKİ’nin yaptığı Şentepe Mahallesi konutlarının bitirilmesi ile birlikte İlçemizde bir canlılık kazanacağına inanıyorum. İlçemizde görev yapan ancak konut yetersizliği nedeniyle Gölbaşı ve Ankara’ya günübirlik gidip gelen 250’nin üzerinde öğretmen ve diğer kurumlarımızda çalışanlarla birlikte yaklaşık olarak 400’e yakın çalışanımızın yüzde 30’unu ilçede tutacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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