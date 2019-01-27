Balçovalı çocuklara karne hediyesi

BALÇOVA Belediyesi, ilçedeki öğrencileri karne hediyesi vererek, sinemaya götürdü.

Her yıl yarıyıl tatilinde öğrencileri karne hediyesi olarak sinemaya götüren Balçova Belediyesi bu yıl da geleneği bozmadı. Semtevleri tarafından yapılan duyuru ile sinemaya gitmek isteyen çocuklar, belediyenin servis araçları ile sinemaya götürüldü. Çocuklar, eskiden sık sık bir araya gelip sokakta gönüllerince eğlenen çocukların akıllı telefonlara bağımlı hale gelmesi daha sonra ise tekrar parklarda oynamalarını konu alan 'Can Dostlar' filmini izledi. Çocukların motivasyonu artırmak için yıl boyunca değişik etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya "Çocuklarımız eğitim dönemi boyunca çok yoruluyorlar. Böylesi yorgunluğun ardından dinlenmek onların hakkı. Arkadaşları ile birlikte sinemaya gidip patlamış mısır yemek onları mutlu ediyor. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" dedi.

İZMİR, ()

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