Balçova’da Sıfır Atık Sergisi düzenlendi

İZMİR’in Balçova ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın atıkları geri kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi kapsamında 8 okuldan 350 öğrencinin tasarladığı eserleri sergilemek amacıyla Balçova Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen “Hayata Değer Kat Projesi Sıfır Atık Sergisi" ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

İzmir’in Balçova ilçesinde atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hayata geçirdiği 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, 8 okuldan 350 öğrencinin tasarladığı eserlerden oluşan “Hayata Değer Kat Projesi Sıfır Atık Sergisi" düzenlendi. Balçova Kaymakamlığı himayesinde yürütülen projeye bağlı tasarlanan ürünlerin ziyaretçilere sunulduğu sergiye Balçova Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla, projeye destek veren okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Ayrıca ilkokul öğrencileri sergide atık malzemelerden oluşturulan giysileri sergilemek amacıyla küçük bir defile gerçekleştirdi. Sergide konuşan Balçova Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, "Her türlü kaynağın, verimli kullanılmasını hedefleyen Sıfır Atık Projesi Balçova’da geniş bir katılımla uygulanmaya başlanmıştır. Hedefimiz 2023 yılına kadar tüm atıkların projede ifade edilen şekli ile ayrıştırılması ve ekonomiye geri kazandırılmasıdır. Farkındalığın arttırılması için ilçemizdeki tüm öğrenciler, öğretmenler ve velilerimizin hazırladıkları ürünlerle katıldıkları serginin başarısı bu konuda çocuklarımızın gayreti ve sahiplenmesi ve gelecekte daha temiz bir çevre, daha yeşil bir dünya olacağı konusundaki umutlarımızı arttırmıştır" dedi.

Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI