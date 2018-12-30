Balçova’da asgari ücret 2 bin 300 TL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’li belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 TL olacak vaadinden sonra çalışmalarını tamamlayan Balçova Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 2 bin 300 TL oldu.

Hükümet, işçi ve işverenin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 asgari ücretini 2 bin 20 TL olarak belirledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "1 Ocak 2019'dan itibaren bizim bütün belediyelerimizde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak" dedi. İzmir'de Balçova Belediyesi, taşeron firmalardan geçiş yaparak belediye bünyesinde çalışmaya başlayan işçilerin alacağı en düşük maaşı 2 bin 300 TL olarak belirlendi. Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya "2005 yılındaki taşeron yasası ile işçilerin sendikal örgütlenme hakkına büyük bir darbe vuruldu. Biz sendikalı arkadaşlarımıza haklarını son kuruşuna kadar veriyoruz ama sendikal örgütlenmelerine yasa ile izin verilmeyen 238 arkadaşımız içinde yetkilerimizi sonuna kadar kullanıyoruz. Genel Başkanımızın da talimatıyla 2019 yılı için ücretleri belirledik. Kamuda asgari ücret 2 bin TL iken bizim en düşük personel maaşımız 2 bin 300 TL oldu. Yapılan göreve göre ve çalışma yılına göre bu rakam daha yukarılara çıkıyor. Ayrıca sosyal haklar da var" dedi. Belediyeyi mali bir disiplin içinde ve adaletle yönettiklerini ileri süren Çalkaya "Bugüne kadar hiç arsa satmadık, bankalardan işçi maaşları için kredi kullanmadık. İşçimize de tek kuruş borcumuz yok ve günü geldiğinde emeğinin hakkını arkadaşlarımıza ödüyoruz. Buna rağmen yapmamız gereken yatırımları yapıp, zor durumda olan vatandaşlarımıza sosyal anlamda destek veriyoruz. Balçova’da aç ve açıkta insan olmamasının nedeni belediyenin adaletli bir şekilde yönetilmesidir" diye konuştu.

İZMİR, ()

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