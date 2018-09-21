Balçova'da üniversiteyi kazanana bilgisayar ve 'Nutuk' hediye edildi

BALÇOVA Belediyesi tarafından ilçede üniversiteyi kazanan her öğrenciye bir bilgisayar ve 'Nutuk' kitabını hediye edildi.

Balçova Belediyesi YKS'de başarılı olan Balçovalı 411 gence birer bilgisayar ve 'Nutuk' kitabı hediye etti. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya "Adalet ilk önce eğitimde sağlanmalıdır. Bütün çocuklar eşit doğar, şartlar onların geleceğini belirler. Ancak en belirleyici olan eğitimdir. Bu geminin batmamasını istiyorsak eğitime ağırlık vermeliyiz. Çocuklarımızın sağlıklı eğitim alması için makam aracından başlarım satmaya, belediyenin tüm olanaklarını seferber ederim" dedi. CHP'nin eğitimden sorumlu MYK Üyesi Yıldırım Kaya ise CHP’li belediyelerin eğitime destek veridğini belirterek, "Bizler Cumhuriyet değerlerini ön planda tutarak eğitimin gelişmesini sağlayacağız. Üniversite mezunlarımızın işsiz olmadığı, öğretmenlerin branşlarında atamalarının yapılacağı bir eğitim sistemini hedefliyoruz. Balçova’da eğitim için çocuklarımız için yapılanlar bunun en güzel örneğidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dört ayrı puan grubunda dereceye giren öğrencilere ve üniversite sınavında bir üniversiteye girmeye hak kazanan tüm öğrencilere ödüllerini CHP İzmir milletvekilleri Kani Beko, Özcan Purçu, Atila Sertel, CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz ve belediye meclis üyeleri verdi.

İZMİR, ()

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