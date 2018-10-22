Balçova'da cimnastik şöleni

TÜRKİYE Cimnastik Federasyonu Ritmik Cimnastik Kupası İzmir'in Balçova ilçesinde düzenlendi. Balçova’da ilk kez düzenlenen resmi salon müsabakalarında sporcular, yeteneklerini sergiledi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası’na bu yıl Balçova ev sahipliği yaptı. Hafta sonu Balçova Belediyesi Spor Tesisleri’nde yapılan yarışmaya bireysel ve gruplar halinde katılan sporcular, yeteneklerini görsel bir şölenle birleştirip yarıştı. Türkiye’nin değişik illerinden 56 ritmik cimnastikçi birbirinden güzel ve yetenek dolu performanslarıyla izleyenlere görsel bir şölen yaşattı. Yarışma sonunda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde dereceye giren sporcu ve takımlara ödül ve madalyaları verildi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili Emre Bağcı, "Cimnastik sporunda her geçen gün yeni başarılara imza atıyoruz. Sporcularımızın gelişmesi ve uluslararası müsabakalara hazırlanması için bu tip etkinlikler düzenliyoruz. Bizlere bu anlamda desteklerini esirgemeyen Balçova Belediyesi gibi yerel yönetimlerimize de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ödül töreninin ardından bir konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da yarışmanın Balçova'da yapılmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Amatör spor ile toplum yeniden şekillendirebilir. Çünkü sporla uğraşan gençler kötülüklere bulaşmaz, daha iyi kararlar alıp daha sağlıklı bireyler olurlar" dedi.

İZMİR, ()

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