Balcalı’da şarbon bilgilendirmesi

Son dönemlerde gündeme gelen şarbon hastalığı konusunda Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı ile ÇÜ Veterinerlik Fakültesi ortaklaşa bir panelde şarbon hastalığı konusunda hem insanda hem de hayvanda ki komplikasyonları ve tedavi yöntemleri konusunda bilgiler verildi.Balcalı Hastanesi Hipokrat Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin oturum başkanlıklarını ÇÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik ve ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova yaparken panele katılımda oldukça yüksek oldu. Panel öncesi konuşan oturum başkanlarından Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik, şarbon hastalığı ile geçmişten bu yana tüm dünyada hayvanlarda mücadele edildiğini ifade ederek, fakülte olarak da bu konuda son derece donanımlı olduklarını kendilerine yetkililerce danışılması yada destek istenmesi durumunda tecrübelerini her şekilde aktaracaklarını ifade etti.Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova şarbon hastalığında erken tanının önemli olduğunu, erken müdahale olması durumunda hastanın tedavi edilebildiğini belirtirken eğer geç kalınırsa ölümle sonuçlanan vakalarında yaşandığına dikkati çekti. Açılış konuşmalarının ardından, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Seza İnal şarbonun insan da yaptığı etki konusunda katılımcıları bilgilendirdi. İnal, şarbonun tarihçesine de değinerek gelinen noktadaki tedavi yöntemlerini anlattı.Veterinerlik Fakültesi'nden Doç. Dr. Mehmet Halıgür, şarbon hastalığını hayvan ve insan sağlığı açısından değerlendirdi. Halıgür, özellikle hayvanlarda ölüm sonrası patolojik incelemelerdeki bulgular konusunda katılımcıları bilgilendirdi.Veterinerlik Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Cenk Er ise canlı hayvanlarda şarbon görülmesi durumunda yapılması gerekenleri anlattı. Hastalığın hayvanlarda görülmesi durumunda insanları nasıl etkileyebileceği konusunda açıklamalarda bulundu.Son olarak kürsüye gelen Adana Veterinerler Odası Başkanı Nihat Köse geçen yıl görülen şarbon vakası sayının 70 civarında olduğunu bu yıl ise bu sayının 46 civarında olduğuna vurgu yaparak, durumun çokta korkutucu boyutlarda olmadığına işaret etti. Esas önemli olanın denetim ve ruhsatlı kesim olduğuna dikkati çeken Köse, "Bu konuda özellikle yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor. Kesimhanelerde mutlaka veteriner hekimin görevlendirilmesi gerekir, bu şekilde hastalıklı hayvan kesimi de bir nebze engellenmiş olur" dedi.



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