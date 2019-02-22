Balcalı Hastanesi personeli moral ve dayanışma gününde buluştu

ADANA'nın Çukurova Üniversitesi(ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi personelleri Başhekimlik tarafından organize edilen moral ve dayanışma gününde buluştu. Oldukça renkli geçen moral gününde Balcalı çalışanlarını ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar’da yalnız bırakmadı.Hipokrat Salonu’nun da gerçekleştirilen ve Başhekim Yardımcısı Pof. Dr. Şebnem Bıçakçı’nın koordinesinde gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Cevat İnal, çalışanlara teşekkür etti.Daha sonra söz alan ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Balcalı Hastanesi’nin çalışanlarının moral gününde bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Kibar, şehir dışında gittiği birçok toplantıda Balcalı Hastanesi’n den övgüyle bahsedildiğini dile getirerek bu olumlu algıyı ortaya çıkaran tüm personele de ayrıca teşekkür ettiğini belirtti. Yapılan konuşmaların ardından emekli olan personellere teşekkür plaketleri verildi.

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