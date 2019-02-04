Balbeyli çocuklar hikayelerini resimliyor

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, AKEV Üniversitesi, Balbey Derneği ve Balbey Muhtarlığıyla birlikte 1992 yılında SİT alanı ilan edilen tarihi mahallede çocukların gündelik yaşamlarını anlamak ve görünür kılmak için 'Hikaye Atölyesi' düzenledi.

Atölye çalışmasının düzenlendiği Balbey Mahallesi, Antalya'da erken dönemlerden itibaren Kaleiçi dışında gelişen ilk iskan alanlarından biri oldu. Mahalle, Sultan II. Bayezıd (1481-1512) dönemi Akıncı beylerinden Malkoçoğlu Bali Bey tarafından yaptırılan Bali Bey Camii çevresinde bir yerleşim alanı olarak gelişti. Zaman içinde ismi Bali Bey'den Balbey'e dönüşen mahalle, yeni Antalya'nın merkezinde eski karakterini muhafaza etti. Çeperinde hareketli bir kent yaşamının aktığı mahallede Arnavut kaldırımlarıyla bugüne ait olmayan bir yaşam devam ederken Balbey, 1992 yılında kentsel SİT alanı olarak kabul edildi.

Koruma Eksenli Kentsel Yenileme çalışmasının devam ettiği Balbey'de, Muratpaşa Belediyesi, AKEV Üniversitesi, Balbey Derneği ve Balbey Muhtarı Abdullah Uyar'la birlikte çocuklar için Hikaye Atölyesi düzenlendi. Mahallenin çocuklarının kentin farklı noktalarındaki çocuklara göre daha farklı bir kentsel tecrübeye sahip olduğu kabulünden hareket eden çalışmayla mahallenin sosyal dinamiklerini ve mahalledeki çocukların kentsel tecrübeleri görünür kılınmak hedeflendi. 12 çocuğun katıldığı ve yaklaşık 2 saat süren atölye çalışmasında çocuklar, mahallelerindeki gündelik hayatı hikayeleştirerek resmetti.

FOTOĞRAFLI