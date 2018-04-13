Balbey planı Koruma Kurulu'nun onayından sonra paylaşılacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tarihi Balbey Mahallesi'nde yürütülen planlamayı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onaylamasının ardından mahalleli ile paylaşacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı devam meclisi, Başkan Türel başkanlığında toplandı. Meclise, Antalya'nın Kaleiçi'nden sonra ikinci kurulan tarihi mahallesi olan ve geçmişi Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk yıllarına dayanan Balbey Mahallesi damga vurdu. CHP grubu, alanda yapılması öngörülen planları kendilerinin ve mahallelinin bilmediğini belirterek, gündem maddesi için yapılan oylamada hayır oyu kullandı.

MAHALLE TEMSİLCİSİ MECLİSTE KONUŞTU

Meclisi izleyen Balbeyliler de gündem maddesinde seslerini yükseltti. Mahalleliler, planları bilmediklerini belirterek, sürecin kendileri ile paylaşılmasını istedi. CHP'li meclis üyelerinin ısrarı üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Bal-Der Başkanı Bünyamin Zengin'e söz verdi. Zengin, "Santral Mahallesi'ne uygulanan kentsel dönüşüm projesi buraya uymaz. Bu bölgede hak sahiplerinin tamamı mülkiyet sahibi olduğu için ona göre planlama yapılması lazım. Planlamada mahalle halkına fırsat verilmesini istiyoruz" dedi.

İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ

Başkan Türel, mahallenin tarihi kapsamda olduğunu belirterek, burada yapılacak planların Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayından geçmesi gerektiğini söyledi. Kurulun onayından sonra planları halkla paylaşacaklarını ve meclise getireceklerini dile getiren Türel, "Kurul planlara hayır derse yapacağımız bir şey yok. Teknik bir çalışma yürütülüyor. Şeffaf bir şekilde süreç yürüyor. Vatandaşın isteğine yönelik bir çalışma yürütüldü. İnce eleyip sık dokuyoruz. Projeyi Koruma Kurulu onay verdikten sonra paylaşacağız" diye konuştu.

BALBEYLİLER SEVİNECEK

Balbey'de güzel şeyler yapmaya çalıştıklarına vurgu yapan Türel, "Buraya en iyi hizmeti verdiğimizde karşı görüş verenleri üzeceğiz ama Balbeyliler sevinecek. Proje etap etap uygulanacak. Planlar vatandaşla birlikte yürüyecek. Böyle bir niyetimiz olmasaydı halk toplantıları düzenlemezdik. Zorla bir uygulama yapmayız. Plan ve projeleri gördükten sonra mutabakata varacağımıza inanıyorum. Rıza gösterirlerle yaparız, göstermezlerse yapmayız" diye konuştu.

Türel, kurulun onaylamadığı bir projeyi vatandaşla paylaşmayı gayri ciddi bulduklarını söyledi.

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