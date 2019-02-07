Balbey'e acele kamulaştırma kararı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'nın tarihi mahallelerinden Balbey için acele kamulaştırma kararı çıktı.

Balbey Mahallesi'nde kamulaştırmayla ilgili 7 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 712 sayılı Cumhurbaşkanı kararı şöyle;

“Antalya ili Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde 23 Mart 2015 tarihli ve 2015/7456 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen yenileme alanı kapsamında bulunan ve ekli listede ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, bölgedeki sağlıksız yapılaşmanın çözümüne yönelik projenin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir."

Acele kamulaştırma kararı, Balbey Mahallesi'nde 18 civarında Muratpaşa Belediyesi'nde, 10 civarında çeşitli vakıflara ve özel mülkiyetlerle birlikte toplamda yaklaşık 398 ada-parselde, 118 bin metrekarelik alanı kapsıyor.