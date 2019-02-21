Balbey'de kamulaştırma talebi geri çekildi

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Balbey Mahallesi 1. etap proje alanında 6722 ve 6636 adalar içerisinde yer alan 10 metrekareden küçük ve ulaşılamayan kişilere ait yerler haricindeki diğer parsel ve alanlara ait acele kamulaştırma kararından vazgeçildiğini açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapıla açıklamada, Balbey Mahallesi'nin 2015 yılında, Bakanlar Kurulu Kararıyla kentsel yenileme alanı ilan edildiği hatırlatıldı. İlan sonrası bölgede Büyükşehir Belediyesi tarafından anket çalışması ve yenileme modeli çalışmaları yapıldığı hatırlatılan açıklamada, ayrıca proje kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından mahallede 5 kez bilgilendirme toplantısı düzenlendiği vurgulandı. Açıklamada, tüm bu bilgilendirme ve saha çalışmaları sonucunda mahalle sakinlerinin taleplerini toplayabilmek amacıyla ön protokol yapıldığı, en fazla isteklinin bulunduğu 6722 ve 6636 adalar 1. etap proje alanı olarak belirlendiği kaydedildi.

SAHİPLERİNE ULAŞILMAZ HALE GELİNDİ

1. Etap olarak belirlenen alanın, Sobacılar Çarşısı ve İsmet İnönü Parkı'nın kuzeyindeki bölümler olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1. Etap olarak belirlenen bu alanda hak sahiplerinin yüzde 85'i ile uzlaşı sağlanmıştır. Ön protokol sonucunda hak sahibi vatandaşlarımızın talepleri belirlendiğinden; bu talepleri doğrultusunda plan ve kentsel tasarım projeleri hazırlanmıştır. Yapılan bütün teknik çalışmalarla ilgili Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer yetkili mercilerin olumlu görüşleri alınmıştır. Balbey'de 1. Etap olarak belirlenen alanda Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de salt çoğunlukla geçen Kentsel Tasarım ve Mimari Projelerine uygun şekilde vatandaşlarımız ile uzlaşma ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri imzalanmasına başlanmıştır. İnşaat sözleşmesi imzalanma sürecinde sona gelinmesi ile birlikte özellikle 10 metrekareden küçük hak sahiplikleri ve ulaşılamayan hak sahipleri nedeniyle projenin uygulanabilmesi neredeyse imkânsız hale gelmiştir."

Açıklamada, "Bu çözümsüzlüklerin ortadan kaldırılması, hak sahiplerinin hakkını korumak amacıyla 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunda var olan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırma yetkisini hızlandırmak amacıyla Belediyemiz tarafından Cumhurbaşkanlığından istenen acele kamulaştırma kararı Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir" denildi.

'TÜMÜNÜ KAPSAMIYOR'

Daha önce Balbey'in tamamının yenileme alanı ilan edilmesi nedeniyle ve diğer etaplarda aynı şekilde 10 metrekareden küçük ve ulaşılamayan hak sahiplerinin bulunması nedeniyle Balbey'in tamamının kamulaştırma kararı içine alındığının vurgulandığı açıklamada, şöyle denildi:

"Ancak bu acele kamulaştırma kararı Balbeyli hemşerilerimizin bir bölümü tarafından Balbey'deki bütün parsellerin kamulaştırıldığı şeklinde yorumlanmıştır. Kaleiçi projesinin bir benzerinin yapılarak Antalya'ya kazandırılmasına yönelik bu çalışma bazı siyasi çevreler tarafından suistimal edilerek kamuoyu yanıltılmaktadır. Bu kararımız Balbey sakinlerinin yanlış yönlendirilmelerini ortadan kaldırmaya yönelik şeffaf belediyeciliğimiz göstergesidir. Aldığımız bu karar hiçbir soru işaretine mahal bırakmayacak, Balbeyli vatandaşlarımızı mutlu edecektir."

KAMULAŞTIRMA KARARININ KALDIRILMASI TELAP EDİLDİ

Çalışmanın en başından itibaren amacının Balbey'i Balbey yapan tarihi özelliklerinden taviz vermeden, hak sahiplerinin taleplerini karşılamak ve Balbey'in Antalya'ya değer kazandırmasını sağlamak olduğunu kaydedilen açıklamada, "Bu temel amacımıza zarar verilebilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak üzere; Cumhurbaşkanlığımızca daha önce verilen Balbey'in bütününü kapsayan acele kamulaştırma kararının düzeltilmesi talep edilmiştir. Düzeltme talebimiz 1. Etaptaki 6722 ve 6636 adalardan oluşan 2 adada ulaşılamayan ve 10 metrekarenin altında hisseleri bulunan 19 hissedarın toplam 1066,79 metrekare alanını kapsamaktadır. Bunun dışında 21/02/2019 tarihli ve 98020357-752.01.01-E17487 sayılı yazımızla, Balbey'de bulunan diğer parsel ve alanlara ait acele kamulaştırma kararının kaldırılması talep edilmiştir" denildi.

