'Bala’nın En’leri' ödüllerini Yenimahalle’de aldı

ANKARA, () - BALÂ Ekspres Gazetesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘Büyük Hemşeri Buluşması ve Bala’nın En’leri’ ödül töreni, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Törene, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra, Bala Kaymakamı Mithat Can Kutluca, Bala Belediye Başkanı Arif Kaplan, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran, Balalı bürokratlar, STK temsilcileri ile çok sayıda Balalı vatandaş katıldı. Törende Başkan Yaşar, Bala’ya en çok destek sağlayan yerel yönetici olarak ödüle layık görüldü.

'BALALILARI ÇOK SEVİYORUM'

Mehteran gösterisi ve Ankara Kulübü Derneği seymenlerinin gösterileriyle başlayan gecede, ödülünü Bala Kaymakamı Mithat Can Kutluca’dan alan Başkan Yaşar, “Balalılarla komşuluk yaptım, ticaret yaptım, mesai arkadaşlığı yaptım. Gördüğüm şu ki, Balalılar ülkesine, devletine, milletine, bayrağına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne sadık insanlar. Balalıları çok seviyorum, sevildiğimi de biliyorum. Keşke her yer Bala gibi huzur içinde ve bu ülkenin değerlerine bağlı olsa" dedi.

'GÜN, BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜDÜR'

Balâ Ekspres Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Birol Karakılıç da, Türkiye’nin sıkıntılı günlerden geçtiğini hatırlatarak, “Gün ayrışma ve çatışma günü değil. Gün ortak değerlerimiz, ortak hedeflerimiz üzerinde kenetlenme günüdür. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Bu bağlamda bu organizasyonu düzenleyerek hemşerilerimizi buluşturmak boynumuzun borcu olmuştu. Balalı dostlarımızı bir arada görmekten onur duydum, gurur duydum” diye konuştu.

