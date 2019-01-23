Bal üreticileri meşe balı konusunda bilgilendirildi

KIRKLARELİ’nde geniş bir alanda üretimi gerçekleştirilen Meşe Balı Coğrafi İşaret Tescili Proje toplantısı yapıldı.

Kırklareli Cazibe Salonunda yapılan toplantıya, 100'e yakın arı yetiştiricisi, Arı Yetiştiriciliği Başkanı, Demirköy, Vize, Pınarhisar Bal Üreticileri Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Meşe Balı Coğrafi İşaret Tescili Projesi kapsamında yapılan toplantıda açılış konuşmasını K.T.V Şube Müdürü Hasan Doğan yaptı. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin yaptığı konuşmada proje ve mali destek konusunda değerlendirme yaptı. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel konuşmasında meşe balının önemi ve bölgeye faydasına değindi. Toplantının ilerleyen bölümünde Prof. Dr. Sevgi Kolaylı Meşe Balı konusunda, Marmara Orman Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Özdemir Meşe Ormanları konusundaki sunumlarıyla son buldu.