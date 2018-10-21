Balâ Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Yıldırım: Döviz kurlarını bahane ederek belimizi büktüler

ANKARA'nın Balâ ilçesinde faaliyet gösteren Balâ Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Turgut Yıldırım, araçların tamir ve bakım ücretlerinin artırılmasına tepki göstererek, "Döviz kur endeksini bahane ederek fiyatlara yüzde 100'e varan yükselişler uygulayan vicdansızlar karşısında çaresiz kalmaya başladık. Döviz kurlarını bahane ederek belimizi büktüler" dedi.

Balâ Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Turgut Yıldırım, Türkiye'nin en büyük TIR filosuna sahip olan bir ilçenin temsilcisi olduğunu ve nakliyecilerin çok büyük sorunların olduğunu söyledi. Dövizde yaşanan hareketlilik sonrası araçlarının tamir ve bakım ücretlerinin artırıldığını ifade eden Başkan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Döviz kur endeksini bahane ederek fiyatlara yüzde 100'e varan yükselişler uygulayan vicdansızlar karşısında çaresiz kalmaya başladık. Döviz kurlarını bahane ederek belimizi büktüler. İlçemizden günlük ortalama 500 TIR alçı taşı madeni yüklenerek sevkiyatlar yapılmaktadır. Bu şu demektir; günlük ortalama olarak 10 bin ton alçı taşı ham mamul olarak fabrikalara taşınmaktadır. Araçlarımız yükleme işi için taş ocaklarına girdiğinden dolayı araçlarımız hızla yıpranmaktadır. Masraflarımızı karşılamakta zorlanır hale geldik. Fırsatçı zihniyetteki insanların elinde adeta oyuncak olduk, tamir, bakım ve işçilik ücretine yüzde 100 zam yapıldı. Dolar ve euronun yükselişini gerekçe gösteriyorlar. Önceleri 1400 TL'ye aldığımız aynı marka ve ölçülerdeki araç lastiği şimdi 2200 TL ile 2400 TL'ye yükseltildi. Artışların gerekçesi, araçların bütün yedek parçasının yurt dışından gelmesi olarak gösteriliyor. Ancak bir konuyu daha belirtmek istiyorum aynı yedek parçanın yerli üretimini istediğimizde de yine döviz kurlarını baz alıyorlar. Benim yetkililere bir sorum olacak; neden marketlere, gıda gibi satışı yapılan yerlere sıkı kontrol ve denetimler yapılırken buralar neden kontrol altına alınmamaktadır?"

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