Balâ'dan Afrin'e yardım TIR'ı

Birol KARAKILIÇ/BALÂ,(Ankara),()-ANKARA'nın Balâ ilçesinde Afrin'de ihtiyaç sahiplerine yönelik hazırlanan yardım TIR'ı yola çıktı.

Balâ Belediye Başkanlığı ve Balâ Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından hazırlanan 'Kardeşlik köprüsü' projesi kapsamında, Afrin'de ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım toplandı. Toplanan kuru gıda ve giyecek ürünleri TIR'a yüklendi.

TIR'a Afrin'e harekatı öncesi Balâ Belediye Başkanlığı eski binası önünde tören düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Arif Kaplan, Balâ Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Turgut Yıldırım, AK Parti Balâ İlçe Başkanı İbrahim Karaca, Belediye Meclis Üyeleri, Taşıyıcılar Kooperatif yönetimi katıldı. Başkan Arif Kaplan, "Öncelikle Balâ Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Turgut Yıldırım'a ve başkanın şahsında kooperatif üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zira, adını 'Kardeşlik Köprüsü Yardım TIR'ı olarak adlandırdığımız ve içerisinde kuru gıda ve giyecek bulunan yardımlar mazlum ve mağdur kardeşlerimizin yanında olmak için karınca kaderince misali küçücük de olsa böyle girişimde bulunduk çok da mutluyuz. Huzur içerisindeyiz. Komşusu aç iken, tok yatan bizden değildir" dedi. Yapılan konuşmanın ardından yardım TIR'ı yola çıktı.

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