Bakteriden gübre ve biyolojik mücadele için tarımsal ilaç elde edildi

EGE Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rengin Eltem ile araştırma ekibi, mikroorganizmaları kullanarak bitkilerin gelişim ve büyümesini destekleyen mikrobiyal gübre ve bitkilerde mantar hastalıklarına neden olan küflere karşı ilaç geliştirdi.

EÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rengin Eltem ile araştırma ekibi, mikrobiyal gübre olarak bilinen bitkilerin gelişim ve büyümesini destekleyen mikroorganizmaları kullanarak kitlesel üretim için prosesler geliştirdi. Araştırma ekibi yine aynı yöntemle bitkilerde mantar hastalıklarını engellemek amacıyla hastalık yapan küfleri engelleyen mikroorganizmaları belirleyerek formülasyon geliştirdi.

Uzun yıllar mikroorganizmalarla çalıştığını belirten Prof. Dr. Rengin Eltem, "Ekonomik ve ekolojik kısıtlamaların büyük bir olasılıkla artacağı 21. yüzyıl tarımında biyolojik preparatlar gibi çevre dostu ürünlerin kullanımını hedefleyen tarımsal üretim politikaları giderek önem kazanacaktır. Tarımsal üretimde verim kayıplarına neden olan faktörlerin biyoteknolojik çözümü için, biyolojik gübreler ve biyolojik mücadele etmenlerinin geliştirilerek, laboratuvar, sera veya tarla koşullarında test edilmesi ve bunların ticarileşmesine olanak verilmesi ülkemiz açısından çok önemlidir. Yaklaşık 10 yıldır tarımsal girdilerden biri olan ve ülkemizde kullanılan biyolojik preparatların geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyorum. İki grup halinde çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarımızdan biri, mikrobiyal gübre olarak da bilinen bitkilerin gelişim ve büyümesini destekleyen mikroorganizmalar, yıllarca süren çalışmalar sonucunda belirlendi ve bunların kitlesel üretimi için de prosesler geliştirildi. Hatta bunlarla ilgili patentler alındı. Bu ürünler, ülkemizden izole edilen yerli mikroorganizmalar ve kendi geliştirdiğimiz bir üretim prosesi ile tamamen yerli preparatlar hazırlanmış durumda. Aynı şekilde bitkilerde mantar hastalıkları olarak da bilinen fungus hastalıklarına karşı yine birçok mikroorganizmanın arasından seçilerek bu patojen, hastalık yapan fungusları engelleyen mikroorganizmalar belirlendi. Bunlar biyolojik mücadele etmeni veya biyopestisit olarak da bilinen mikroorganizmalardır. Ülkemizde bu biyopreparatlar ithal edilerek kullanılıyor. Bizim burada amacımız uzun yıllar yapılan çalışmalarla tarafımızdan geliştirilen ve kitlesel üretim yöntemleri optimize edilmiş ülkesel orijinli biyolojik (biyogübre/biyolojik mücadele) preparatları alan etkinlik denemeleri yapıldıktan sonra hem yerli bir ürün geliştirmek hem de yurt dışına ihraç edilebilecek özelliklerde ve kalitede üretmek. İnsan sağlığı ve çevreye duyarlı olan bu ürünleri daha ucuz maliyetlerle Türk tarımına kazandırmak istiyoruz" dedi.

REKTÖR BUDAK'TAN ZİYARET

Laboratuvarda araştırma ekibini ziyaret edip, kutlayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye'de tarım alanlarındaki organik madde miktarının düşük olduğuna dikkat çekti. Gübre ve ilaçta dışa bağımlılığın önüne geçmek için yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Rektör Budak, Egeli bilim insanlarının bu anlamda yoğun bir çaba içinde olduğunu vurguladı.

İZMİR, ()

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