Bakkallardan poşet uyarısı

ANTALYA, () - ANTALYA Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Atilla Koçak, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren alışverişte kullanılan plastik poşetlerin ücretli olacağını, ücretsiz verilen her poşet için 10 TL ceza uygulanacağını kaydetti.

Antalya Bakkallar ve Bayiler Esnaf odası Başkanı Atilla Kocak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışma sonunda, satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlerin, tüm satış noktalarında ücretli verilmesi için düzenleme yaptığını hatırlattı.

Büyük bir çevre sorunu haline gelen plastik poşet kullanımını azaltmak yönündeki yeni uygulamayı desteklediklerini belirten Atilla Kocak; doğaya çok büyük zarar veren plastik poşet kullanımının gerek alınan önlemler gerekse vatandaşlarımızın desteğiyle azalmasını ümit ettiklerini söyledi.

Eskiden poşet yerine, doğal olan kese kağıdı, bez torba ve file kullanıldığını hatırlatan Atilla Kocak, "Bu sayede ürünler de sağlıklı kalmaktaydı. Yeni uygulama hem sağlığımız hem ekonomimiz için büyük katkı bir olacak" dedi.

İŞYERİNE CEZA

Bakkal, market ve büfe esnafının bu konuda duyarlı olmasını isteyen Başkan Koçak, "1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek yasaya göre en düşük poşet fiyatı 25 kuruş olacak. Alışverişlerde artık poşet için ücret tahsil edilecek. Esnafımızın yazarkasalarında poşet ücreti ayarlaması yapması gerekiyor. Denetimlerde, ücret aldığını ispatlayabilmesi açısından alışveriş fişinde görünmesi gerekiyor. Aksi halde işyerine işyerinin büyüklüğüne göre metrekare başına 10 TL idari para cezası yazılacak" diye konuştu.

Alışveriş yapan vatandaşların da konuya özen göstermesini isteyen Kocak, "Esnafımız kanun gereği ücret alacak. Bunun bilinmesini istiyoruz. Mevzuat gereği mikro/hışır (ince) poşet için şimdilik ücret alınmayacak. Vatandaşlar bu konudaki şikayetlerini ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ALO 181 hattına yapabilecek" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI