Bakıcı: Birinizin sorunu Bozüyük’ün sorunudur

BİLECİK Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, halk gününde vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

Her hafta çarşamba günleri düzenlenen halk gününde, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu halk gününde talepler ilgili müdürlüklere iletilirken, bazı talepler anında yerine getirildi. Vatandaşların her türlü konu hakkındaki istek ve önerilerini dikkate aldıklarını ifade eden Başkan Bakıcı, “Halk gününde vatandaşlarımızın dertleriyle dertleniyoruz. Her bir vatandaşımızın sorunu Bozüyük’ün sorunudur. Çünkü her bir vatandaşımız bizim için çok kıymetlidir” dedi.