Bakanlık desteğiyle mantar üretim tesisi kurdu

BURSA’nın İznik ilçesinde çiftçilik yapan Kadir Poyraz (28), Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Genç Çiftçi Projesi’nden yararlanıp, mantar üretim merkezi kurdu. Genç üreticiyi üretim merkezinde ziyaret eden İznik Belediye Başkanı Osman Sargın başarılar diledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında hayata geçirdiği ‘Genç Çiftçi Projesi’ meyvesini vermeye başladı. Projeden yararlanıp, İznik’te mantar üretim tesisi kuran Kadir Poyraz’ı İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ziyaret ederek tebrik etti. Tesis hakkında Başkanı Sargın’a bilgi veren Poyraz, yılda 16 ton üretim gerçekleştirdiğini belirtip, “Genç Çiftçi Projesi kapsamında yaklaşık 150 metrekarelik bir kapalı alan içerisinde üretime başladık. Kurduğumuz sistem ile tek seferde 13 ton tohum ile üretime başlıyoruz. Senede 4 kez tohumları yenileyerek her yenileme süresi arasında yaklaşık 4 ton mantar topluyoruz. Bu da senede yaklaşık 16 ton gibi bir rakam ediyor. Tesisimiz klima sisteminden, buhar ve su püskürtmesine kadar, ışık ve ısı sisteminden elektronik sistemine kadar tamamen otomatiktir. Tohumların büyüdüğü her bir kompost içerisi tamamen doğaldır. Hiç bir kimyasal ilaçlamaya maruz kalmadan üretilen mantarlarımızın bulunduğu tesisimiz bölgemizde tek olma özelliği de taşımaktadır. Ben tesisimizi ziyarete gelen İznik Belediye Başkanımız Sargın’a da teşekkür ediyorum” dedi.

Sargın da genç üreticiyi tebrik ederek, “Değerli kardeşimizi bugün hem tebrik etmek, hem de gençlerimizi devletimizin bu desteğine teşvik etmek amacıyla ziyaret ettik. Bölgemize ve gençlerimize örnek olacak bu çalışmayı hayata geçiren kardeşimizi kutluyor, bol ve bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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