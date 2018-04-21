Bakanlar duble yol çalışmasını inceledi

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), ()- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan, Gaziantep-Nizip arasında devam eden duble yol çalışmalarını inceleyip şantiyeyi gezdi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de eşlik ettiği bakanlar Gül ve Arslan, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan ve daire amirleri tarafından karşılandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan, yetkililerden bir süre yol çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

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