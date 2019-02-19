Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Bilecik Valisi Şentürk’ü ziyaret etti

GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, beraberindeki KYK Genel Müdürü Recep Ali Er ile birlikte Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik’e geldi. KYK Genel Müdürü Recep Ali Er ile birlikte Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü ziyaret eden Yerlikaya bakanlığına bağlı kurumlarını denetlediklerini ifade ederek, “Uzun zamandan beri sahadayız. Bakanlığımızın ilgili kurumlarını denetliyoruz, izliyoruz ve bakanlığımıza iletiyoruz. Bu vesile ile yeni Bilecik valimize de hayırlı olsun demek istedik. Burada kredi yurtlarımız var, gençlik merkezlerimiz var, spor alanlarımız var. Sayın valimizin eksik gördüğü yerleri değerlendirdik, notlarımızı aldık, çalışacağız. Bizler he zaman söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanımızın bizlere göstermiş olduğu teveccühü daha hayırlı bir şekilde çalışarak, onu daha güzel bir şekilde temsil etme arzusunda mücadelemizi veriyoruz. Bilecik’te Spor Bakanlığı’nın faaliyetlerine duyarlı olduğu için, gençlerimize, çocuklarımıza alanlar açtığı için de sayın valimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlükleri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinin birleşmesini değerlendiren Yerlikaya, “İl Müdürlüğümüzün altında Müdürlüklerimiz var. Kredi Yurtlar ve Gençlik Spor Müdürlükleri var. Daha kurumsal bir yapı oluşturuldu. Tek çatı altında daha kurumsal bir yapı içinde hizmetlerimiz devam edecek. Buradaki hedef, devletimizin imkanlarını vatandaşlarımız ile buluşturabilmek. İster ayrılsın, ister birleşsin, ne olursa olsun hedef, millete hizmettir. Gençlerimize, çocuklarımıza, ailelerimiz ile bütünlüğü sağlayarak sporda kal, güvende kal diyoruz. Sporda kal, kötü alışkanlıklardan uzak dur diyoruz. Önemli olan hizmeti yaygın bir şekilde topluma ulaştırabilmek” şeklinde konuştu.