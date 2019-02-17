Bakan Yardımcısı Koca'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ve köylerde şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Bolvadin Kaymakamı İbrahim Özkan, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Müdürü Zekai İnan, Ak Parti Bolvadin İlçe Başkanı Ömer Dayı, Ak Parti Bolvadin Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Sevim ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Koca, şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Daha sonra ilçe merkezinde bulunan şehitliğe de giden Koca, şehitlerin kabri başında dua ederek, şehitliğin eksikliklerin giderilmesi noktasında ilgili birimlere talimat verdi.

'BUNU BİR İBADET AŞKI OLARAK YAPIYORUM'

Bakan Yardımcısı Koca, şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret etmenin bir ibadet aşkı olduğunu söyledi. Koca, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü var. Bu genel müdürlük de bana bağlı. Dolayısıyla yerinde tespit etmek ve yerinden görmek, şehitlerimizin ve onların emanetleri olanları emanetimiz olarak görmenin siyasetle alakası yok. Bilakis bu Allah rızası için yaptığımız, bilakis bu vatan borcu olarak bildiğimiz, bilakis özellikle bildiğim için yapıyorum. Bunu bir ibadet aşkı ile bunu bir ibadet maksadı ile yapıyorum. Bunu bir vazife veya görev olarak da yapmıyorum. Bunu ibadet gibi görüyorum ve onun için yapıyorum" dedi.

'SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI UYGULAMALI HAYATA GEÇTİ'

Ak Parti hükümetleri döneminde sosyal devlet anlayışının sözde kalmayarak uygulandığını ve hayata geçtiğine vurgu yapan Koca, "Türkiye'de sosyal devlet anlayışı hep sözde kullanılan bir nesneydi. Ak Parti iktidarları geldikten sonra bu sosyal devlet anlayışını bilakis yerinde uygulamak, yerinde tespit etmek ve yerindelik anlamında farkındalık oluşturduk. Bizim garip gurebamız, yetimimiz, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ortak noktalarımız. Bu ortak noktalarımıza hizmet etmek de sosyal devlet anlayışı gereğidir. Burada biz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Sayın Bakanımızın organizesi ile Türkiye'mizde sosyal devlet anlayışını en güzel şekilde göstermeye çalışıyoruz. Elbette onlar bizleri, bizler de onları birer parça olarak görüyoruz. Bunları birleştirince de ortaya hizmet çıkıyor, aşk çıkıyor, heyecan çıkıyor ve güzellik çıkıyor. Biz de bu güzellikleri bütün milletimizle paylaşıyoruz" diye konuştu.

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