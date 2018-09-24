Bakan yardımcısı Güven'den Vali Kamçı'ya ziyaret

KAYSERİ, () - SAĞLIK Bakan Yardımcısı Prof.Dr.Muhammet Güven, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı ziyaret etti.

Vali Süleyman Kamçı, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Sağlık Bakan Yardımcısı Prof.Dr.Muhammet Güven’i Valilik girişinde karşıladı. Bakan Yardımcı Güven’e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Kamçı, “Erciyes Üniversitesi Rektörü iken beraber çalışma fırsatı bulduğumuz Sayın Güven’in Bakan Yardımcısı olması bizi sevindiriyor.” diye konuştu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof.Dr.Muhammet Güven ise göstermiş olduğu misafirperverlik ve nazik karşılamadan dolayı Vali Kamçı’ya teşekkür etti.

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