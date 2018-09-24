Bakan Yardımcısı Güven'den ERÜ'ye ziyaret

KAYSERİ, () - SAĞLIK Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney’e “Hayırlı Olsun” ziyaretinde bulundu.

Rektörlük binası önünde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından karşılanan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, makama geçti. Burada Rektör Prof. Dr. Çalış’a yeni görevinde başarılar dileyen Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, en son rektörlük görevinde bulunduğu ERÜ'ye her türlü desteği vereceklerini kaydetti. Çalış ise Sağlık Bakan Yardımcısı Güven’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi i.Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr.Mustafa Çalış, Sağlık Bakan Yardımcısıve ERÜ eski rektörü Prof.Dr. Güven’e hat sanatı tablo hediye etti.

Rektörlük ziyaretinin ardından Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne geçen Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr.Güven, Başhekimlik görevine yeni atanan Prof. Dr. Ahmet Güney’e “Hayırlı Olsun” ziyaretinde bulundu.

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