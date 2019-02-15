Bakan Yardımcısı Dursun, Nusaybin'de

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Mardin'in Nusaybin ilçesini ziyaret ederek, çeşitli temaslarda bulundu.

Sabah saatlerinde Nusaybin ilçesine gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Halk Kütüphanesi ve Mitanni Kültür Merkezi'ni gezerek incelemelerde bulundu. Nusaybin Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Nurettin Şimşek'in eşlik ettiği Bakan Yardımcısı Dursun'a, ilçedeki kültür, tarih ve sanat çalışmaları hakkında bilgi aktarıldı.

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