Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, Kutlu’ya ziyaret

ADIYAMAN’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, beraberinde AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu’yla birlikte, Adıyaman Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yla bir araya geldi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin’in de hazır bulunduğu ziyarette Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu tarafından karşılanan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Başkan Kutlu’yla bir süre sohbet etti.

Ziyarette konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Adıyaman’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, Başkan Kutlu’ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Kutlu da İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu’nu Adıyaman’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el yapımı tablo hediye etti.

Ziyaret sonunda Başkan Kutlu, misafirlerine Adıyaman Belediyesi tarafından hazırlanan projeler hakkında bilgi verdi.

FOTOĞRAFLI



YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×