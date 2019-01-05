Bakan Varank'tan, NEVÜ projelerine tam destek

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, ()- NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret ederek üniversite tarafından yürütülen Ar-Ge projelerini anlattı.

NEVÜ Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Kapadokya Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Metin Duyar ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Dr. Cevahir Altınkaynak ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı ziyarette, NEVÜ’nün kurucusu olduğu Kapadokya Teknopark’ın faaliyetleri yanında, yürütülen önemli Ar-Ge projelerinden; 'Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarı Projesi', 'Uçak Bakım, Onarım ve Yenileme Merkezi Kurulumu Projesi', 'Yer Fıstığının Doğal Depolarda Saklanarak Depolama Ömrünü Uzatılması Projesi', 'Sıcak Hava Balonu için Mekanik Aksam Geliştirilmesi' ve 'Sıcak Kontrollü İletkenlik Ölçüm Cihazının Kurulması Projesi' hakkında Bakan Mustafa Varank’a bilgi verdi. Bağlı ayrıca NEVÜ‘nün, Nevşehir’in kalkınması için Ar-Ge projelerinin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir yatırımlara dönüştürülmesine yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kendilerine verecekleri desteklerinin büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Kapadokya Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Metin Duyar da, Kapadokya Teknopark’ın faaliyetleri ve yürütülen projeler, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Dr. Cevahir Altınkaynak ise, TTO faaliyetleri ve BTUAM da yürütülen Ar-Ge projeleri ile ilgili Bakan Varank’a sunumda bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Varank NEVÜ tarafından yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini ve oldukça kayda değer bulduğunu belirterek, Kapadokya Teknopark tarından yürütülen ‘’Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarı Projesi’’, “Uçak Bakım, Onarım ve Yenileme Merkezi Kurulumu Projesi” çalışmalarının ülke kalkınmasına katkılarının öneminden bahsederek, Bakanlığının bu projelerle ilgili her türlü desteği kendilerine vereceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI