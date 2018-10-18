Bakan Varank, sanayicileri dinledi

GAZİANTEP,()- Sanayi Odası (GSO) Meclis toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep’in üreten ve çalışan bir şehir olduğunu söyledi.

GSO Ekim ayı Meclis Toplantısı Bakan Mustafa Varank’ın katılımıyla GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Bakan Varank, Gaziantep’te olmaktan ve GSO Meclis Toplantısına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gaziantep çalışan, üreten ve sanayisiyle ülkemizin öncü şehirlerinden birisi” dedi.

Varank, sanayicilerin sorunlarını dinlemek ve çözmek için sanayicilerle bir araya geldiklerini belirttiği konuşmasında, Gaziantep’i yaşanan sıkıntılara rağmen süreci iyi yönetebilen bir şehir olarak gördüğünü söyledi.

Varank, “Gaziantepli sanayiciler çok güçlü ve zorlukların üstesinden gelmeyi biliyor. İnşallah bu süreci hızlıca atlatırsak daha mutlu, daha güzel günler göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda makine sektörü ile ilgili bir de müjde veren Varank, KOSGEB tarafından KOBİGEL Teknolojik Ürün Yatırım ve Stratejik Ürün Yatırım Programı kapsamında makinalarla ilgili yüzde 25 yerli makinaya, yüzde 15 de yabancı makinaya ek bütçe verileceğini açıkladı.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da, Gaziantep ve Türkiye için gece gündüz demeden çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirterek, “Önümüzdeki taşlar temizlendikçe biz koşmaya başlarız. Biz ülkemiz için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Gaziantepli sanayiciler olarak bundan sonra da ülkemiz için, ekonomimiz için yedi gün yirmi dört saat çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Gaziantep’in girişimciliği ve üretkenliği ile örnek bir kent olmayı sürdürdüğünü ifade ederek konuşmasına başlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Türkiye’nin 6. büyük ekonomisine sahip kentimiz, geçmişten günümüze ekonomik açıdan da bölgenin en önemli merkezleri arasında yer alıyor. Gaziantep üretim, istihdam ve ihracattaki başarısıyla 180 ülkeye ihracat yapıyor ve en fazla ihracat yapan iller arasında 6. sırada bulunuyor. Kent olarak 2017 yılında 6,5 milyar dolar olan ihracatımızı, 2018 yılsonunda 7 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi’ne sahip olan Gaziantep’te, Havaalanı Islah OSB’nin normal OSB’ye dönüşmesi ile OSB sayısının 6’ya çıktığını dile getiren Ünverdi konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu gelişmeler ışığında GSO olarak bizler de, kentimizin sanayide teknoloji dönüşümünü sağlamak için projeler geliştiriyoruz. İşletmelerimize vizyon katacak, üretim süreçlerini geliştirecek, ihracatı artıracak pazar araştırmaları üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, nitelikli iş gücü yetiştirme ve buna bağlı olarak sanayicilerimizin kalifiye eleman ihtiyacını karşılama noktasında hayati önem taşıyan GSO Mesleki Eğitim Merkezi Projesi’ni (GSO-MEM), Gaziantep Sanayi Odası, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde 2017 yılının Nisan ayında ülkemize kazandırdık. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) destekleriyle atölyelerini kurduğumuz merkezimizde, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile işbirliği çerçevesinde farklı alanlarda mesleki eğitim programları düzenliyoruz. Şu ana kadar da içinde bulunduğumuz merkezimizde, yerli ve yabancı toplam 2 bin 200 kişiye eğitim verdik.”

Model fabrika kurulacak 5 il arasında Gaziantep’in de yer aldığını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Ünverdi, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile mutabakata vardığımız Model Fabrika Projesi imza aşamasına geldi. Bunun akabinde GSO olarak başlattığımız, Sanayide Dönüşüm Projesi’nin sağlanabilmesi kapsamında Gaziantep’in pilot il seçilmesini talep ediyoruz. Bakanlığınızın desteği alınarak, merkezin yüksek eğitim almış kalifiye elemanlarla, endüstri 4.0 dönüşümünü sağlayacak nitelikte personel eğitim merkezi haline gelmesini istiyoruz. Ayrıca, Polateli-Şahinbey OSB’nin İskenderun Limanına bağlantısı yapılacağından dolayı, mevcut OSB destekleri ile hayata geçirilmesi yerine, Nitelikli Endüstri Sanayi Bölgesi kapsamında özel teşviklerle uluslararası yatırımcılara açılmasının sağlanması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu sayede düşük teknoloji ürünlerden orta-yüksek teknoloji ürünlere geçişimiz hız kazanacak” şeklinde konuştu.

Eximbank kaynaklarının arttırılması noktasında çaba gösterilmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Ünverdi şöyle devam etti:

“Yatırım teşviklerinin gözden geçirilmesi, devam eden işletmelere teşvik verilmesi ve teşvikte yeni bir model geliştirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 5. OSB’de savunma sanayimizin gelişimi için 127 bin metrekarelik bir alan tahsis edildi. Burada Ar-Ge laboratuvarı, ısıl işlem tesisi, üretim alanları oluşturulması planlanıyor. Gaziantep geçmişten gelen üretkenliği ile savunma sanayisinde aktif rol almaya hazır. Bu konuda yapılacak ortak çalışmalara, işbirliklerine hazırız ve bakanlığımızdan destek bekliyoruz. TÜBİTAK desteklerinden yararlanan firma sayımızın artması, AR-GE sonucu elde edilen yüksek katma değerli ticari ürünlerimizin gelişmesi gerekiyor. Daha fazla pozitif bakış açısı ve esneklikle bu desteklerin yayılması için katkılarınızı talep ediyoruz. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar öncesinde kabul edilen KOBİGEL projelerinde oluşturulan bütçeler bugünün şartlarının gerisinde kaldı. Bu nedenle proje bütçelerinin revize edilmesini istiyoruz.”

Organize sanayi bölgelerinde enerji maliyetlerinin çok yükseldiğine vurgu yapan Ünverdi, 50 milyon kwh saatin üzerindeki kullanımdan dolayı bir üst tarifeden elektrik kullanmak durumunda kaldıklarını belirterek, “Daha önceki ulusal tarife sisteminde OSB’deki sanayicilerimiz, dışarıdaki bir işletmeye ya da Küçük Sanayi Sitesi gibi yerlere göre yüzde 20-25 civarında daha ucuz elektrik kullanıyordu. Şu anda ise OSB dışında kalan yerler halen ulusal tarifeden elektrik kullanırken, OSB’deki firmalar 50 milyon kwh saatten fazla elektrik tüketimine sahip olduğu için yüksek tarifeden elektrik kullanıyor. Elektrik ve doğalgaza gelen zamlarla birlikte böyle bir uygulamanın var olması sanayicilerimizin rekabet gücünü azaltıyor” görüşlerine yer verdi.

“Firmaların üretmiş olduğu ürünlere ait Fikri ve Sınai Hakları, bakanlığımız başta olmak üzere resmi kurumlar tarafından daha etkin bir şekilde korunmalıdır” diyen Ünverdi konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

“Uzun süreli ar-ge çalışmaları sonucunda ürününü piyasaya süren ve patent başvurusu yapmış firmalar, ürünlerinin fikri haklarının çiğnenmesi durumunda hukuki girişimlerde bulunduklarında yaşanan zaman kaybı ve bürokratik engeller sebebiyle, orijinal ürününü taklit eden kişilerin caydırıcı şekilde cezalandırılmaması yüzünden büyük zararlara uğramaktadır. Bunun yanı sıra, yerli üretimin öneminin arttığı günümüz koşullarında, ithal bir ürün gümrük vergisi ödendiğinde yerli malı haline gelmektedir. Bu da yerli üreticiyi zor duruma düşürmektedir.”

Kadın girişimciliğini ve mesleki eğitim konusuna büyük önem verdiklerini aktaran Ünverdi, “Oda olarak biz bu iki konuda da hazırız ve yatırımlarımız var. GSO, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığında, girişimci kadınlara yönelik Kadın Girişimci Destek Merkezi’ni kuruyoruz. Kadın girişimciliğine katkıda bulunacak olan merkezimiz için pozitif ayrımcılık çerçevesinde bakanlığımızdan destek bekliyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı "Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nı çok önemsediklerine vurgu yapan Ünverdi, bu kapsamda TSE ile TOBB arasında imzalanan iş birliği protokolünün firmaların özellikle küresel pazarda gücünü artıracağına inandıklarını kaydetti.

Gaziantepli sanayiciler olarak “Dünya’da Türkiye, Türkiye’de Gaziantep” anlayışıyla şartlar ne olursa olsun çarkları döndürmeye, üretim yapmaya devam ettiklerini belirten Ünverdi konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Son günlerde yaşadığımız sıkıntıların da el birliği ile aşılacağına canı gönülden inanıyoruz. Döviz kuru ile başlayan sıkıntılı sürecin azaltılması ve 3 yılı kapsayan yeni eknomik program kapsamında dengeleme, disiplin ve değişim süreci ile enflasyon başta olmak üzere, döviz kuru, faiz oranları gibi konularda bir rahatlama öngörülüyor. Yerli üretim ve yerli tüketim seferberliği, alınacak tasarruf tedbirleri ve özellikle reel sektörün desteklenmesi ise hedeflere ulaşmada büyük önem arz ediyor. Sıkıntıların atlatılması noktasında, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na GSO olarak tam destek veriyoruz. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na da tüm odaları harekete geçirerek bu zorlu sürecin atlatılmasında göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. Bu kapsamda yüzde 10 fiyat indirimi kampanyasını tüm üyelerimize duyurduk ve sanayicilerimizden olumlu dönüşler aldık. Bundan sonrası için de üretimi, verimliliği artıracak, reel sektörü destekleyecek politikaların devam etmesini bekliyoruz. Alınan tedbirlerden ötürü şahsınızda hükümetimize ve devletimize teşekkür ediyoruz. "Milli teknoloji, güçlü sanayi" sloganınıza ve çizmiş olduğunuz yol haritanıza sonuna kadar destek olacağımızı bilmenizi istiyoruz.”

Konuşmaların ardından Bakan Mustafa Varank sanayicilerin sorularını cevaplayarak taleplerini dinledi.

Toplantı sonunda GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Bakan Mustafa Varank’a plaket takdim etti.

GSO-MEM’i gezen Bakan Varank ve beraberindeki heyet, merkezi çok beğendiklerini ifade ederek, kurum yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantıya bakan Mustafa Varank’ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü M. Bilal Macit, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Dr. Halil İbrahim Çetin, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin, TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt , Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, -Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken, oda ve borsa başkanları ile sanayiciler ve işadamları katıldı.

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